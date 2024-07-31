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Адвокат осужденного за поджог администрации Тольятти подал апелляционную жалобу на приговор

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральный окружной военный суд поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор этого же суда от 1 июля, вынесенный обвиняемому в поджоге здания администрации Тольятти Павлу Коршунову. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября 2022 года. В 3:44 загорелись входная дверь и обшивка крыльца на ул. Белорусской, 33. Возгорание ликвидировали в 4:05. Причиной пожара был поджог.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Позже задержали подозреваемого — 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова. 26 сентября он признал вину в поджоге.

Мужчину взяли под стражу. Постепенно объем обвинения увеличился. УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). По версии следствия, Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие определенных решений органами государственной власти.

7 апреля 2023 г. дело Коршунова поступило в Центральный окружной военный суд. По данным сайта суда, мужчину обвиняли в террористическом акте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как пояснял ранее корреспонденту Волга Ньюс адвокат Коршунова Вячеслав Земчихин, его подзащитному вменяли осквернение фасада здания администрации Тольятти, которое произошло 29 апреля 2022 г., — фасад облили краской.

"Сторона защиты полагает, что в материалах уголовного дела отсутствуют достоверные доказательства, подтверждающие совершение Коршуновым вышеуказанных преступлений, — пояснял корреспонденту Волга Ньюс адвокат Вячеслав Земчихин. — Коршунов признает вину лишь в совершении поджога входной группы администрации Тольятти, однако он не согласен с мотивом совершения данного преступления. Сторона защиты полагает, что в действиях Коршунова имеет место именно покушение на повреждение здания администрации Тольятти из хулиганских побуждений. Также Коршунов полностью отрицает свою причастность к совершению осквернения фасада здания администрации Тольятти".

Уголовное дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей под председательством судьи Игоря Белкина. Приговор Павлу Коршунову огласили 1 июля.

Как сообщается на сайте суда, суд решил, что Коршунов "в целях воздействия на принятие органами власти решения об отказе от проведения специальной военной операции и мобилизации граждан, дестабилизации их деятельности бросил два самодельных зажигательных устройства в верхнюю часть входной двери здания администрации Тольятти, что повлекло поджог входной группы здания, устрашающий население и создающий опасность гибели находившихся в нем людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий в виде нарушения работы органа местного самоуправления".

Мужчину признали виновным в теракте и приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Первые четыре года заключения Коршунов будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в Центральном окружном военном суде, 16 июля к ним поступила апелляционная жалоба от адвоката. Жалоба принята к рассмотрению, установлен срок для предоставления возражений — до 20 августа. Потом жалобу с уголовным делом передадут на рассмотрение в Апелляционный военный суд.

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