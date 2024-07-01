Обвиняемому поджоге здания администрации Тольятти дали 13 лет заключения

В понедельник, 1 июля, Центральный окружной военный суд в Самаре огласил обвиняемому поджоге дверей здания администрации Тольятти осенью 2022 г. Павлу Коршунову.

Ему назначили 13 лет заключения в колонии строгого режима. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября 2022 года. В 3:44 загорелись входная дверь и обшивка крыльца на ул. Белорусской, 33. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Позже задержали подозреваемого — 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова. 26 сентября он признал вину в поджоге.

Мужчину взяли под стражу. Позже объем обвинения увеличился. УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). По версии следствия, Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие определенных решений органами государственной власти.

7 апреля 2023 г. дело Коршунова поступило в Центральный окружной военный суд. По данным сайта суда, мужчину обвиняли в террористическом акте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как пояснял ранее корреспонденту Волга Ньюс адвокат Коршунова Вячеслав Земчихин, его подзащитному вменяли осквернение фасада здания администрации Тольятти, которое произошло 29 апреля 2022 года. Фасад облили краской.

"Сторона защиты полагает, что в материалах уголовного дела отсутствуют достоверные доказательства, подтверждающие совершение Коршуновым вышеуказанных преступлений, — пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Вячеслав Земчихин. — Коршунов признает вину лишь в совершении поджога входной группы администрации Тольятти, однако он не согласен с мотивом совершения данного преступления. Сторона защиты полагает, что в действиях Коршунова имеет место именно покушение на повреждение здания администрации Тольятти из хулиганских побуждений. Также Коршунов полностью отрицает свою причастность к совершению осквернения фасада здания администрации Тольятти".

Уголовное дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей под председательством судьи Игоря Белкина. Приговор еще не вступил в законную силу.