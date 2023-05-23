Уголовное дело задержанного после поджога администрации Тольятти рассматривает военный суд

Центральный окружной военный суд в Самаре рассматривает уголовное дело тольяттинца Павла Коршунова, обвиняемого в теракте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября. В 3:44 загорелись входная дверь и обшивка крыльца на ул. Белорусской, 33. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Позже задержали подозреваемого - 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова. 26 сентября на допросе в качестве подозреваемого он признал вину в поджоге.

Мужчину оставили под стражей, а позже объем обвинения увеличился. УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). По версии следствия, Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие определенных решений органами государственной власти.

7 апреля дело Коршунова поступило в Центральный окружной военный суд. По данным сайта суда, мужчину обвиняют в террористическом акте и в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Коршунова Вячеслав Земчихин, его подзащитному вменяют осквернение фасада здания администрации Тольятти, которое произошло 29 апреля 2022 года. Фасад здания облили краской.

"Сторона защиты полагает, что в материалах уголовного дела отсутствуют достоверные доказательства, подтверждающие совершение Коршуновым вышеуказанных преступлений, - пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Вячеслав Земчихин. - Коршунов признает вину лишь в совершении поджога входной группы администрации Тольятти, однако он не согласен с мотивом совершения данного преступления. Сторона защиты полагает, что в действиях Коршунова имеет место именно покушение на повреждение здания администрации Тольятти из хулиганских побуждений. Также Коршунов полностью отрицает свою причастность к совершению осквернения фасада здания администрации Тольятти".

Сейчас уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей под председательством Игоря Белкина. 20 апреля прошло предварительное слушание, подсудимому продлили меру пресечения. Очередное заседание назначено на 19 июня.