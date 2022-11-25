Фигуранту дела о поджоге здания администрации Тольятти добавили обвинение в террористическом акте

В пятницу, 25 ноября, Самарский районный суд продлил срок содержания по стражей до 24 января 2023 года тольяттинцу Павлу Коршунову, задержанному по подозрению в поджоге ночью 22 сентября двери здания администрации Тольятти на ул. Белорусская, 33 в Центральном районе Тольятти, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября. Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании на ул. Белорусской, 33 поступил в 3:44. Горели входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.

В связи со случившимся Следственное управление УМВД России по городу Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ по факту умышленного поджога здания администрации Тольятти на ул. Белорусская, 33 с использованием заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкости, создавшего опасность гибели людей и причинение имущественного ущерба.

Позже стало известно о задержании подозреваемого - 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс его адвокат Дмитрий Павлов, Павел Коршунов был задержан через несколько дней у себя в квартире и 26 сентября при допросе в качестве подозреваемого признал свою вину в поджоге.

"Коршунов не отрицал самого факта совершения поджога. Подробно рассказал, где приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, как подготовил "коктейль Молотова", смешав горючие смеси, перелил их в стеклянные банки, подготовил фитили, поджег и бросил в оконную раму", - пояснил адвокат Дмитрий Павлов.

Коршунова задержали в качестве подозреваемого по статье 91 УПК РФ. 28 сентября ему было предъявлено обвинение в поджоге, и в тот же день Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство полицейского следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября.

Как рассказал адвокат Дмитрий Павлов, постановление Центрального районного суда было обжаловано. В результате апелляционного обжалования Самарским областным судом срок его содержания под стражей был сокращен до 21 ноября.

Также, по словам адвоката Дмитрия Павлова, в настоящий момент объем обвинения Павла Коршунова увеличился.

28 сентября в связи с поджогом двери здания администрации Тольятти на ул Белорусская, 33, создавшим опасность гибели людей и причинение Следственным отделом УФСБ России по Самарской области, в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 205 УК РФ ("Террористический акт").

По версии следствия, Коршунов преследовал цель устрашить население и воздействовать на принятие определенных решение органами государственной власти. 30 сентября следственный отдел УФСБ России по Самарской области объединил это уголовное дело с поступившим в тот же день по решению заместителя прокурора Центрального района Тольятти из тольяттинской полиции уголовным делом о поджоге, возбужденным ранее по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Сегодня, 25 ноября, представитель следствия регионального Управления ФСБ России вышел в Самарский районный суд с ходатайством о продлении Павлу Коршунову срока содержания под стражей. Суд данное ходатайство удовлетворил, продлив срок ареста обвиняемого до 24 января 2023 года.

Однако адвокат Дмитрий Павлов сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что планирует обжаловать сегодняшнее постановление Самарского районного суда.

"Поскольку апелляционная инстанция ранее сократила срок содержания Дмитрия Коршунова под стражей до 21 ноября, в минувший понедельник данный срок истек, и наш подзащитный должен был быть освобожден из-под стражи непосредственно начальником следственного изолятора. Однако по непонятным причинам этого не произошло, - рассказывает Дмитрий Павлов. - Сегодня в судебном заседании по продлению стражи мной было об этом заявлено - что человек находится под стражей незаконно. Он должен был быть освобожден, и по этой причине ходатайство следователя о продлении стражи не может быть удовлетворено, оно не может рассматриваться в принципе. Но теперь постановление о продлении срока содержания под стражей вынесено. И мы в ближайшее время обжалуем его. Кроме других оснований для его отмены, мы укажем, что срок содержания под стражей истек 21 ноября 2022 года. Это будет центральным доводом, на который мы будем обращать внимание суда апелляционной инстанции. И с обвинением в террористическом акте мой подзащитный категорически не согласен, так как не преследовал цель повлиять на органы власти и устрашить население, поскольку он специально выбрал темное время суток, убедившись через стекло, что людей в здании нет, дабы избежать человеческих жертв".