Это поджог: в мэрии Тольятти назвали причину возгорания крыльца административного здания

Крыльцо здания на ул. Белорусской, 33 в Тольятти, где располагается часть структур городской администрации, загорелось из-за поджога, сообщили в мэрии.

"Причина - поджог. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Установлением личности поджигателя занимаются правоохранительные органы", - прокомментировали корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе администрации Тольятти.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 22 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил в 3:44. Горели входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м.

Возгорание было ликвидировано в 4:05. На место выезжали семь экипажей.