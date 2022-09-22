В Тольятти горело крыльцо здания администрации

В ночь на 22 сентября в Тольятти горело крыльцо здания на ул. Белорусской, д. 33, где располагается часть структур городской администрации.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил в 3:44. Горела входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м.

Возгорание было ликвидировано в 4:05. На место выезжали семь экипажей.