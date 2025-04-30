Жителя Ставропольского района заподозрили в убийстве знакомого

В Ставропольском районе задержан 64-летний житель с. Сосновый Солонец, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 27 апреля 2025 г. на участке местности в непосредственной близости от села Березовый Солонец Ставропольского района обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следователям удалось установить личность погибшего, а также лицо, причастное к совершению преступления, которым оказался житель соседнего села.

В ходе допроса мужчина пояснил, что 11 апреля текущего года между ним и ранее незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он произвел выстрел в оппонента из ружья, после чего они совместно с отцом погрузили тело погибшего в машину и вывезли в овраг, покинув место происшествия.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. В настоящее время расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.