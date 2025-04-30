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Преступления Происшествия

Жителя Ставропольского района заподозрили в убийстве знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе задержан 64-летний житель с. Сосновый Солонец, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 27 апреля 2025 г. на участке местности в непосредственной близости от села Березовый Солонец Ставропольского района обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следователям удалось установить личность погибшего, а также лицо, причастное к совершению преступления, которым оказался житель соседнего села.

В ходе допроса мужчина пояснил, что 11 апреля текущего года между ним и ранее незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он произвел выстрел в оппонента из ружья, после чего они совместно с отцом погрузили тело погибшего в машину и вывезли в овраг, покинув место происшествия.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. В настоящее время расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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