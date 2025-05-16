Спортивным директором ХК "Лада" стал Сергей Гомоляко

Сергей Гомоляко утвержден 15 мая в должности спортивного директора ХК "Лада".

Также в должности заместителя генерального директора клуба утвержден Сергей Рабцун. Также он будет занимать пост исполнительного директора ЦСК ВВС (Самара).

Сергей Юрьевич Гомоляко родился 19 января 1970 г. в Челябинске.

Является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, трехкратным бронзовым призером чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодежи. Выступал за "Трактор", "Металлург", "Мечел", "Салават Юлаев" и "Северсталь", а в сезоне 2000/2001 провел 43 матча в составе "Лады".

После завершения карьеры игрока в 2006 г. Гомоляко входил в штаб "Витязя", затем был главным тренером подмосковной команды, менеджером-селекционером и возглавлял молодежную команду "Русские Витязи".

Сезон 2011/2012 функционер начинал в качестве помощника главного тренера "Автомобилиста", однако по ходу чемпионата перешел на аналогичную должность в магнитогорский "Металлург", в котором затем стал начальником команды и проработал до сентября 2014 года.

Последующие два года Сергей Юрьевич был вице-президентом по хоккейной деятельности челябинского "Трактора", а в сезоне 2018/2019 работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА.

Летом 2019 г. Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК "Сочи", а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 г. являлся спортивным директором магнитогорского "Металлурга", став по итогам сезона 2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

Сергей Валериевич Рабцун родился 30 августа 1971 года.

В 1993 г. окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, в 1998 г. получил второе высшее образование в Иркутской государственной экономической академии. В разные годы занимал руководящие должности в Красноярском отделении Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, ООО "Росгосстрах-Сибирь", а также возглавлял красноярское производственное подразделение ООО "Сибирский бетон" и являлся президентом федерации хоккея Красноярского края.

С 2015 по 2020 гг. Сергей Валериевич занимал пост генерального директора красноярского "Сокола", а с 2022 по 2023 гг. — исполнительного директора сибирского клуба.

С 2023 по 2024 гг. Рабцун являлся директором клуба МХЛ "СКА-Карелия" и одноименной детской спортивной школы.