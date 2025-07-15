Стартовала пригласительная кампания участников форума "Россия — спортивная держава"

Началась пригласительная кампания участников XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре. Информация о правилах подачи заявления и подробные условия участия размещены на сайте форума.

Основными площадками проведения форума станут стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта им. Владимира Высоцкого.

Событие объединит представителей государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и иных организаций в области физической культуры и спорта, лидеров спортивного движения, бизнеса и СМИ для обсуждения ключевых вопросов и формирования планов по дальнейшему развитию спортивной отрасли.

"С 5 по 7 ноября Самара примет форум "Россия — спортивная держава" и станет пространством для диалога, обмена опытом, а также центром выработки решений по всем ключевым направлениям развития спорта. На повестке много актуальных для страны вопросов: дальнейшее развитие детско-юношеского и адаптивного спорта, реабилитация участников СВО, укрепление спортивного суверенитета государства, а также расширение международного сотрудничества. Убежден, что форум окажет положительное влияние на формирование межгосударственных связей, будет способствовать выработке эффективных решений и новых проектов для достижения национальных целей России", — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

В рамках форума будет работать выставка спортивных достижений и технологий, пройдут турниры с участием ведущих спортсменов, массовые спортивные события, забеги, флешмобы, зарядки, турниры и мастер-классы по уличным видам спорта. Для участников форума организуют гала-матчи по баскетболу и хоккею. Культурная программа будет включать театральные постановки, выставки и экскурсионные программы, представляющие культурно-историческое наследие Самары. Предусмотрен комплекс мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и послевоенным достижениям спортсменов-фронтовиков.

"Форум станет площадкой для разработки решений по выполнению поручений президента Российской Федерации в спортивной сфере и реализации комплексной государственной программы "Спорт России", диалога по вопросам международного сотрудничества, развития и укрепления доступного спорта в России. В 2024 г. мы преодолели отметку в 60%: более 80 миллионов жителей России, которые систематически занимаются спортом, среди них около 22 миллионов детей до 18 лет, но наша цель — вовлечь не менее 70% населения к 2030 году. Уверен, что форум окажет влияние на все ключевые задачи и позволит достичь поставленных целей", — сказал министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ключевым событием РСД-2025 станет пленарная сессия. Вместе с форумом состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации В. В. Путина при поддержке Правительства России. Ожидается участие более 3 тыс. делегатов. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.