В День физкультурника на самарской набережной пройдет спортивный фестиваль "Выбор сильных"

Спортивный фестиваль организован Самарской областной федерацией борьбы и активом федерального проекта "Выбор сильных", сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".
Фестиваль единоборств "Выбор сильных" объединит разные стили и направления.В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо. Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрируют искусство поединка.
Откроют фестиваль Аюб Гуданатов — заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу; участник СВО Рамис Терегулов — заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта "Выбор сильных" Александр Живайкин.
В программе фестиваля — конкурсы, мастер-классы и розыгрыш призов.
"Выбор сильных" стартует в 17:00 на набережной Самары (возле ЦСК ВВС), впервые на одном ковре встретятся лучшие представители спортивной борьбы, самбо и дзюдо.
Мероприятие проходит в рамках в федерального проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия" и Дня физкультурника.
Организаторы фестиваля — актив партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России" и МГЕР.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.