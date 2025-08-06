В День физкультурника на самарской набережной пройдет спортивный фестиваль "Выбор сильных"

Спортивный фестиваль организован Самарской областной федерацией борьбы и активом федерального проекта "Выбор сильных", сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фестиваль единоборств "Выбор сильных" объединит разные стили и направления.В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо. Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрируют искусство поединка.

Откроют фестиваль Аюб Гуданатов — заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу; участник СВО Рамис Терегулов — заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта "Выбор сильных" Александр Живайкин.

В программе фестиваля — конкурсы, мастер-классы и розыгрыш призов.

"Выбор сильных" стартует в 17:00 на набережной Самары (возле ЦСК ВВС), впервые на одном ковре встретятся лучшие представители спортивной борьбы, самбо и дзюдо.

Мероприятие проходит в рамках в федерального проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия" и Дня физкультурника.

Организаторы фестиваля — актив партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России" и МГЕР.