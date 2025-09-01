Опыт Т-Банка: как сохранять корпоративные ценности на расстоянии

В современных компаниях успех определяется не только технологиями и продуктами, но и едиными корпоративными стандартами и культурой. Но как сохранить это единство крупному быстро растущему бизнесу, чьи сотрудники разбросаны по всей стране? На это ответили сотрудники нового ИТ-хаба материнской компании Т-Банка, открытого в июле в Самаре.

Сохранение и развитие корпоративных ценностей у команды, которая находится на расстоянии друг от друга, — это вызов для любой крупной организации. Да, современные технологии позволяют оставаться на связи, работать из любой точки мира вне зависимости от местоположения. Несколько лет назад, во времена пандемии, из дома работали миллионы сотрудников офисов. Но то было исключение, а какое тогда правило?

Если компания работает по всей стране, как сделать так, чтобы ее сотрудники не делили себя по территориальному признаку — я с Кубани, а ты из Сибири — но вместе слаженно работали и добивались результатов? Ответ кроется в корпоративной культуре. Приверженность разделяемым ценностям и общему делу помогают сохранять и развивать команды на любых расстояниях.

Удаленная и распределенная работа чаще всего становится естественной средой для ИТ-команд и специалистов в сфере цифровых технологий. Информационные технологии сегодня составляют основу многих бизнесов, банковская сфера — одна из них.

У материнской компании Т-Банка — "Т-Технологии" — на сегодняшний день по всей России уже более 25 региональных ИТ-хабов, и еще два в Беларуси. В них трудятся тысячи ИТ-сотрудников: аналитики, разработчики, тестировщики и другие специалисты разных профилей. Все они создают продукты для экосистемы компании, которыми пользуются десятки миллионов клиентов.

Как сохранять и развивать единые корпоративные ценности в таком количестве разных регионов?

"Региональные ИТ-хабы дают в первую очередь возможность работать из разных уголков страны, не чувствуя разницы условий. Наши технологические хабы — это точки притяжения для ИТ-специалистов со всей России для обмена опытом, работы и обучения. Продуманные пространства, необычные офисные традиции и обмен опытом с друг другом — с этого малого начинается объединение больших команд. Единая корпоративная культура связывает людей общими идеями и ценностями, позволяя понимать и работать друг с другом даже на расстоянии. Благодаря сильной культуре, налаженным процессами и единым правилам компании становятся надежными и клиентоориентированными — в любом городе, в любой точке страны", — рассказывает Евгения Хейнман, руководитель управления по развитию бренда работодателя в Т-Банке.

В открывшемся в середине июля новом офисе ИТ-хаба "Т-Технологий" (куда входит Т-Банк) в Самаре работает сейчас 230 ИТ-специалистов. При этом нашем регионе есть почти 30 тысяч айтишников — это сильное профессиональное сообщество и большой кадровый потенциал. Хорошо, что крупный федеральный бизнес их ценит и не перетягивает в Москву, а создает условия для работы и развития влияют на развитие ИТ-сферы в регионе. Пространство офиса необычное, оно спроектировано специально для технологических команд: с гибкой планировкой, возможностью собрать распределенные стримы в одних зонах и инфраструктурой для совместной разработки и мероприятий ИТ‑сообщества.

Пространство в хабе организовано по принципу свободной планировки — без плотной посадки, с возможностью адаптироваться под задачи команд. Предусмотрены стоячие рабочие места, зоны отдыха и сна, массажные кресла, душевые, мини‑спортзал, а также митапная для командных встреч и мероприятий. Кухня с панорамным видом на Волгу стала одной из центральных точек притяжения — здесь проходят неформальные встречи сотрудников и совместные завтраки. Интерьер хаба отсылает к городскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой.

О том, как работается в новом самарском ИТ-хабе и в Т-Банке в целом, мы поговорили с Аркадием Романовым, старшим инженером по обеспечению качества.

— Почему ты работаешь в Т-Банке?

— В Т-Банке у меня есть возможность вносить реальный вклад в развитие мира вокруг, реализовывать амбициозные проекты в сфере образования, получать сильные знания и делиться своими знаниями и опытом с коллегами.

— Над какими проектами и продуктами ты работал?

— В Т-Банке моя команда работает над снижением обращаемости клиентов за счет улучшения пользовательского пути в мобильном приложении. Мы делаем так, чтобы пользователь мог решить задачу быстро и, по возможности, чтобы мы предугадывали это решение. Особенно горжусь проектом с кэшбэк-копилкой, где клиент получает информацию о накопленном кэшбэке, операциях кэшбэка и информацию о программе лояльности.

— Какие кейсы или истории за время работы в Т-Банке тебе запомнились?

— Меня пригласили выступить на QA-митапе в Саратовском ИТ-хабе, и мои коллеги не только поехали со мной, но и подготовили плакат с поддержкой — это стало настоящим командным приключением.

— Топ-3 любимые вещи в офисе?

— Моё рабочее место, зеленая зона с удобными креслами и просторная переговорка на восьмом этаже.

— Какая традиция отличает ваш ИТ-хаб от других?

— Мы с коллегами можем в рандомный момент отправиться в другой ИТ-хаб на встречи или мероприятия и всегда делаем это с энтузиазмом и поддержкой друг друга.

— С каким из регионов вы чаще всего работаете над общими проектами?

— Команды распределены по всей стране, и я регулярно взаимодействую с коллегами из Москвы, Воронежа, Сочи, Нижнего Новгорода и Казани.

— Какие корпоративные события тебе запомнились больше всего?

— Каждый QA-митап, встречи со студентами и теплые предновогодние активности в офисе.

— Что бы посоветовал начинающим ребятам, которые хотят начать свой путь в ИТ и живут в Самаре? Где набираться опыта, как попасть в топ ИТ-компанию?

— Будьте любопытны, ставьте чёткие цели и не бойтесь их менять по мере роста. Приходите на наши митапы, знакомьтесь с командой и участвуйте в стажировках — это лучший способ погрузиться в профессию и найти свой путь в топовой компании.