16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

В губернской думе прошел парламентский урок для юных правоведов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

9 апреля в Самарской губернской думе прошел детский парламентский урок "Развитие социально-правовой активности школьников в условиях современного законодательства", организованный комитетом по законодательству, законности и правопорядку областного парламента.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Участниками урока стали активисты социально-педагогической программы "Областная школа права" и члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Ребята узнали о том, как рождаются законы, и поделились своими законодательными предложениями.

Проведение парламентских уроков стало доброй традицией для Самарской губернской думы. На этот раз в гости к депутатам пришли ребята, которые активно интересуются правовой тематикой: члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и Областной школы права.

Заместитель председателя Самарской губернской думы - председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева рассказала ребятам о структуре и задачах законодательного органа власти, о том, как рождаются законы и кто обладает правом законодательной инициативы, а также о работе по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению жителей губернии.

Приветствуя юных правоведов, она отметила: "Законотворчество не терпит ошибок, потому что за каждым законом стоят судьбы и жизни людей. Это очень ответственная и сложная работа, в которой участвуют эксперты, представители науки и гражданского общества. Уверена, что знакомство с деятельностью законодательного органа власти важно для всех, в том числе для ребят, которые сидят сейчас в этом зале, ведь они определяют вектор своей дальнейшей образовательной траектории".

Особое внимание депутаты уделяют вопросам социальной поддержки, безопасности несовершеннолетних и правовой помощи. В числе региональных  законов, нацеленных на защиту детей, - "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", "О профилактике правонарушений на территории Самарской области", "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" и другие.

На встрече прозвучала информация о работе Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и о проектах, которые расширяют правовой кругозор детей.

Участниками марафона правовых знаний "Вместе против буллинга" в 2026 году стали более 32 тыс. самарцев в возрасте от 10 до 18 лет. Речь шла о различных видах травли - от физического насилия до психологического давления в социальных сетях - и об алгоритме действий, о том, как остановить агрессора. Особое внимание уделили юридической ответственности за буллинг, который является серьезным правонарушением, предусмотренным Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Совместными усилиями педагогов, психологов, юристов уже создана методическая копилка, которая помогает противостоять негативным явлениям и создавать благоприятную среду для развития и обучения. Подробно о проекте рассказали педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества Елизавета Сизова и активист Областной школы права Олег Носаль.

Законодательное предложение "Мат - не наш формат" представил активист социально-педагогических программ "Молодежное Агентство "Инициатива Плюс" и Областной школы права Тимур Курбанов. Суть инициативы - в повышении штрафных санкций за нецензурную брань в общественных местах.

"Сейчас, по Кодексу об административных правонарушениях, штраф составляет от 500 до 2000 рублей. Но 500 рублей сегодня - это цена чашки кофе или двух кусочков пиццы. Для современного подростка это ничего не значит. Если нарушитель - несовершеннолетний, ответственность должны нести законные представители", - поделился мнением Тимур.

В школах он предложил ввести дежурство преподавателей - они смогут вовремя заметить нарушение. Если подросток не идет на исправление, тогда уже вызывать родителей и сотрудников полиции для составления протокола. Предложение будет дополнительно юридически изучено, заверила вице-спикер парламента Екатерина Кузьмичева.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников уверен, что парламентские уроки - очень удачный формат для повышения правовой грамотности: "Гостями парламента стали ребята, которые очень хорошо знают, как важно знать свои права и отстаивать их. Они погружены в правовую среду и уже сейчас начинают формировать свои законодательные предложения о проблемах, которые волнуют молодежь. Это очень здорово! В думе работает общественный молодежный парламент, который также аккумулирует идеи и законодательные инициативы, причем не только региональные, но и федеральные. Мы, депутаты, всегда поддерживаем молодежь, помогаем развить их идеи, чтобы они смогли обрести правовую основу и стать законом".

Для юных гостей была организована экскурсия по зданию и музеям регионального заксобрания, всем участникам парламентского урока вручили сертификаты. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3