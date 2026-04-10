В губернской думе прошел парламентский урок для юных правоведов

9 апреля в Самарской губернской думе прошел детский парламентский урок "Развитие социально-правовой активности школьников в условиях современного законодательства", организованный комитетом по законодательству, законности и правопорядку областного парламента.

Участниками урока стали активисты социально-педагогической программы "Областная школа права" и члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Ребята узнали о том, как рождаются законы, и поделились своими законодательными предложениями.

Заместитель председателя Самарской губернской думы - председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева рассказала ребятам о структуре и задачах законодательного органа власти, о том, как рождаются законы и кто обладает правом законодательной инициативы, а также о работе по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению жителей губернии.

Приветствуя юных правоведов, она отметила: "Законотворчество не терпит ошибок, потому что за каждым законом стоят судьбы и жизни людей. Это очень ответственная и сложная работа, в которой участвуют эксперты, представители науки и гражданского общества. Уверена, что знакомство с деятельностью законодательного органа власти важно для всех, в том числе для ребят, которые сидят сейчас в этом зале, ведь они определяют вектор своей дальнейшей образовательной траектории".

Особое внимание депутаты уделяют вопросам социальной поддержки, безопасности несовершеннолетних и правовой помощи. В числе региональных законов, нацеленных на защиту детей, - "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", "О профилактике правонарушений на территории Самарской области", "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" и другие.

На встрече прозвучала информация о работе Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и о проектах, которые расширяют правовой кругозор детей.

Участниками марафона правовых знаний "Вместе против буллинга" в 2026 году стали более 32 тыс. самарцев в возрасте от 10 до 18 лет. Речь шла о различных видах травли - от физического насилия до психологического давления в социальных сетях - и об алгоритме действий, о том, как остановить агрессора. Особое внимание уделили юридической ответственности за буллинг, который является серьезным правонарушением, предусмотренным Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Совместными усилиями педагогов, психологов, юристов уже создана методическая копилка, которая помогает противостоять негативным явлениям и создавать благоприятную среду для развития и обучения. Подробно о проекте рассказали педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества Елизавета Сизова и активист Областной школы права Олег Носаль.

Законодательное предложение "Мат - не наш формат" представил активист социально-педагогических программ "Молодежное Агентство "Инициатива Плюс" и Областной школы права Тимур Курбанов. Суть инициативы - в повышении штрафных санкций за нецензурную брань в общественных местах.

"Сейчас, по Кодексу об административных правонарушениях, штраф составляет от 500 до 2000 рублей. Но 500 рублей сегодня - это цена чашки кофе или двух кусочков пиццы. Для современного подростка это ничего не значит. Если нарушитель - несовершеннолетний, ответственность должны нести законные представители", - поделился мнением Тимур.

В школах он предложил ввести дежурство преподавателей - они смогут вовремя заметить нарушение. Если подросток не идет на исправление, тогда уже вызывать родителей и сотрудников полиции для составления протокола. Предложение будет дополнительно юридически изучено, заверила вице-спикер парламента Екатерина Кузьмичева.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников уверен, что парламентские уроки - очень удачный формат для повышения правовой грамотности: "Гостями парламента стали ребята, которые очень хорошо знают, как важно знать свои права и отстаивать их. Они погружены в правовую среду и уже сейчас начинают формировать свои законодательные предложения о проблемах, которые волнуют молодежь. Это очень здорово! В думе работает общественный молодежный парламент, который также аккумулирует идеи и законодательные инициативы, причем не только региональные, но и федеральные. Мы, депутаты, всегда поддерживаем молодежь, помогаем развить их идеи, чтобы они смогли обрести правовую основу и стать законом".

Для юных гостей была организована экскурсия по зданию и музеям регионального заксобрания, всем участникам парламентского урока вручили сертификаты.