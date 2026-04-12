Авито Путешествия: 40% жителей ПФО соблюдают режим сна даже в отпуске

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сервис Авито Путешествия выяснил*, как меняется поведение жителей ПФО в поездках. Оказалось, что большинство (58%) не готовы полностью отказываться от своего распорядка даже на отдыхе.

Почти две трети россиян (62%) стараются не давать себе поблажек и живут на отдыхе по привычному графику. Чаще полностью придерживаются такого подхода мужчины (34% против 28% у женщин). Расслабиться и забыть о рутине планируют лишь 10% опрошенных.

Когда доходит до дела, большинству путешественников (45%) удается следовать плану: они либо находят баланс между отдыхом и привычными делами, либо строги к себе в части дисциплины. Однако чуть меньше трети (31%) признаются, что в отпуске лень и отдых все-таки берут верх.

Самые стойкие привычки россиян связаны с заботой о себе. 43% из тех, у кого есть привычки,  не пропускают бьюти-рутины в поездках. Среди женщин этот показатель достигает 53%, а среди зумеров (18–24 лет) — 57%. Также путешественники стараются соблюдать привычный режим питания (42%) и сна (39%). Чуть меньше трети (31%) находят время на спорт, а 30% (чаще мужчины — 34%) продолжают проверять рабочую почту.

Молодые респонденты (18–24 лет) чаще других (30%) уделяют время саморазвитию и чтению в отпуске.

"Чтобы поддерживать привычный ритм, важно правильно выбрать место размещения. Например, для тех, кто ценит режим сна, критически важны плотные шторы, а для следящих за питанием — наличие собственной кухни, — комментирует Елена Круглова, HR-бизнес-партнер Авито Путешествий. — Мы внимательно следим за тем, чтобы описания жилья на платформе соответствовали реальности, и пользователи могли заранее предусмотреть все необходимые опции".

Помимо бытовых привычек, у россиян сформировались и особые "дорожные" традиции. Самая популярная — покупка магнитиков и открыток (49%)**, причем женщины увлекаются этим чаще мужчин (57% и 39% соответственно). 39% опрошенных не отступают от ритуалов на удачу: присаживаются на дорожку или смотрятся в зеркало перед выходом из дома.

32% верят в силу мест: они бросают монетки в фонтаны, трут памятники на удачу или загадывают желания в особых местах. Гастрономические ритуалы (кофе в аэропорту или дегустация локальной еды) оказались важны для 28% из тех, у кого есть какие-либо привычки. Цифровые ритуалы вроде фото билета на фоне паспорта или ведения путевых заметок популярны у 24% опрошенных, а среди зумеров (18–24) — у 40%.

Замыкают список дорожных ритуалов "приятные мелочи": 17% россиян, у которых есть привычки, обязательно покупают снеки в дорогу и не упускают возможности похлопать пилотам при посадке на борт. В возрастной группе 18–24 лет таких любителей традиций оказалось 27%.

* онлайн-опрос среди 2 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года
** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

