Количество официальных пляжей в Самарской области увеличат до 64

Еще 16 официальных пляжей планируют открыть в Самарской области летом 2026 года. Об этом на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 13 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

"Доложу по динамике. В 2023 году было организовано 42 пляжа, в 2024 году - 43, в 2025 году - 48. В рамках подготовки к предстоящему купальному сезону 2026 года планируются к оформлению 64 пляжа. То есть плюс 16 локаций, в том числе три абсолютно новые площадки, которые впервые переходят из статуса "диких" в статус санкционированных", - рассказал министр.

Судя по его словам, новые пляжи заработают в основном в сельских районах. В Самаре подходящих площадок не нашли.