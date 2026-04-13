Количество официальных пляжей в Самарской области увеличат до 64

Еще 16 официальных пляжей планируют открыть в Самарской области летом 2026 года. Об этом на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 13 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов. 

Фото: Юлия Зиганшина

"Доложу по динамике. В 2023 году было организовано 42 пляжа, в 2024 году - 43, в 2025 году - 48. В рамках подготовки к предстоящему купальному сезону 2026 года планируются к оформлению 64 пляжа. То есть плюс 16 локаций, в том числе три абсолютно новые площадки, которые впервые переходят из статуса "диких" в статус санкционированных", - рассказал министр.

Судя по его словам, новые пляжи заработают в основном в сельских районах. В Самаре подходящих площадок не нашли. Почитайте комментарий мэра на этот счет.

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

