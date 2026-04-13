Дорога глазами детей: в Самаре наградили юных художников и дизайнеров, опередивших будущее

"Единая Россия" и ГИБДД превратили детское творчество в дорожную карту развития региона.

500 работ, 147 школ, макеты "умных" дорог и арт-объекты. В самарском лицее №124 вместо звонков - аплодисменты. Здесь подвели итоги областного конкурса "Безопасная дорога глазами ребенка". Это не просто рисунки - это футуристические макеты дорог, арт-объекты, компьютерная графика и даже проекты благоустройства, которые, кажется, срисованы с городов будущего.

Конкурс, который партпроект "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" проводит с 2019 года, задумывался как игра по правилам, а вырос в серьезное инженерное соревнование. Школьники не рисовали "зебру" и светофоры - они предлагали способы сделать дороги удобными, красивыми и по-настоящему безопасными.

Региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" и идейный вдохновитель конкурса Алексей Степанов признался - жюри было в растерянности: "Дети своими идеями опережают взрослых. Мы удивлены их креативу, таланту. Работы школьников указывают вектор развития автомобильных дорог в будущем. Хочется, чтобы такие дороги, элементы благоустройства появились и в стране, и в нашем городе", - поделился мнением Степанов после вручения грамот и подарков от "Единой России".

Организаторы конкурса - региональное отделение партии, министерство транспорта и министерство образования - ставили перед собой целью пропаганду ПДД творчеством. Но получилось больше: дети заставили взрослых задуматься, а правильно ли устроены наши переходы и магистрали.

Самые яркие экспонаты отправятся на настоящую "взрослую" площадку - в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Там развернут выставку в честь 90-летия образования службы ГАИ.

Напомним, в Народной программе партии "Единая Россия" обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП определены как важнейшая государственная задача. Партийный проект "Безопасные дороги" направлен на системный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры, контроль за ремонтом дорог, особенно вблизи образовательных учреждений, а также проведение просветительских акций и обучение детей безопасному поведению на дорогах.