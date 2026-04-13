16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Дорога глазами детей: в Самаре наградили юных художников и дизайнеров, опередивших будущее

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 232
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Единая Россия" и ГИБДД превратили детское творчество в дорожную карту развития региона.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

500 работ, 147 школ, макеты "умных" дорог и арт-объекты. В самарском лицее №124 вместо звонков - аплодисменты. Здесь подвели итоги областного конкурса "Безопасная дорога глазами ребенка". Это не просто рисунки - это футуристические макеты дорог, арт-объекты, компьютерная графика и даже проекты благоустройства, которые, кажется, срисованы с городов будущего.

Конкурс, который партпроект "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" проводит с 2019 года, задумывался как игра по правилам, а вырос в серьезное инженерное соревнование. Школьники не рисовали "зебру" и светофоры - они предлагали способы сделать дороги удобными, красивыми и по-настоящему безопасными.

Региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" и идейный вдохновитель конкурса Алексей Степанов признался - жюри было в растерянности: "Дети своими идеями опережают взрослых. Мы удивлены их креативу, таланту. Работы школьников указывают вектор развития автомобильных дорог в будущем. Хочется, чтобы такие дороги, элементы благоустройства появились и в стране, и в нашем городе", - поделился мнением Степанов после вручения грамот и подарков от "Единой России".

Организаторы конкурса - региональное отделение партии, министерство транспорта и министерство образования - ставили перед собой целью пропаганду ПДД творчеством. Но получилось больше: дети заставили взрослых задуматься, а правильно ли устроены наши переходы и магистрали.

Самые яркие экспонаты отправятся на настоящую "взрослую" площадку - в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Там развернут выставку в честь 90-летия образования службы ГАИ.

Напомним, в Народной программе партии "Единая Россия" обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП определены как важнейшая государственная задача. Партийный проект "Безопасные дороги" направлен на системный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры, контроль за ремонтом дорог, особенно вблизи образовательных учреждений, а также проведение просветительских акций и обучение детей безопасному поведению на дорогах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3