В Самарской области "Тотальный диктант-2026" пройдет на 30 площадках

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 18 апреля, в 15:00 Самарская область присоединится к международной акции "Тотальный диктант". Проверить свою грамотность в Самарской области можно будет на 30 площадках.

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королева

Среди них вузы региона: Самарский университет им. Королева (Московское шоссе, 34, ауд. 209), Самарский государственный социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 24, ауд. 309), Самарский филиал Московского городского педагогического университета (ул. Стара-Загора, 76, конференц-зал), Сызранский филиал Самарского государственного технического университета (г. Сызрань, ул. Советская, 45), Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2г и ул. Белорусская, 14), Поволжская академия образования и искусства имени Святителя Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а).

В этот день участники по всему миру будут писать текст, специально подготовленный известным писателем Алексеем Варламовым. В рамках проекта "Тот.Язык" можно будет познакомиться с его версиями на национальных языках, а также принять участие в тесте-квесте TruD и Недиктанте. В эфире онлайн-марафона обсудят актуальные темы в сфере русского языка, литературы и культуры.

"Тотальный диктант - это не про оценки, а про любовь к русскому языку и радость быть частью большой, умной и дружной команды. В Самаре акция традиционно пройдет на площадках университетов, и я приглашаю всех - от школьников до взрослых - прийти, написать диктант и почувствовать эту особенную атмосферу", - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. На каждой площадке диктант будет читать приглашенный эксперт или известная личность. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать удобную площадку на официальном сайте акции.

Акция "Тотальный диктант" ежегодно объединяет людей, для которых важно сохранять и развивать грамотность. В 2025 году Тотальный диктант собрал свыше 1,3 миллиона участников. В России его написали 139716 человек, за границей - 4356 участников, а онлайн-участников было более 1 миллиона. Мероприятие прошло в 1134 российских городах и в 107 городах за пределами страны.

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

