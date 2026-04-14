С 1 мая изменится расписание движения электричек "Ласточка"

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили об изменении расписания движения электропоездов "Ласточка" с 1 мая 2026 года.
Назначаются ежедневно дополнительные электропоезда "Ласточка" по маршруту Самара - Тольятти
- № 7116/7115 Самара (отпр. 10:00) - Тольятти (приб. 12:07)
- № 7122/7121 Тольятти (отпр. 13:31) - Самара (приб. 14:27)
|
время проследования поезда № 7116/7115
|
остановочный пункт
|
время проследования поезда № 7122/7121
|
отпр.10.00
|
Самара
|
приб.15.27
|
10.11-10.12
|
Стахановская
|
15.16-15.17
|
10.15-10.16
|
Пятилетка
|
15.11-15.12
|
10.24-10.25
|
Средневолжская
|
15.04-15.05
|
10.34,5-10.35,5
|
Ягодная
|
14.54,5-14.55
|
10.43-10.43,5
|
Водинская
|
14.47,5.-14.48
|
10.49,5-10.50
|
Старосемейкино
|
14.41-14.41,5
|
11.13-11.14
|
Имени Валерия Грушина
|
14.18,5-14.19
|
11.19-11-20
|
Задельная
|
14.13,5-14.14
|
11.35,5-11.36,5
|
Волжская жемчужина
|
14.02,5-14.03,5
|
11.45-11.46
|
Жигулевское Море
|
13.52-13.54
|
приб.11.07
|
Тольятти
|
отпр.13.31
Кроме того, по выходным назначаются электрички "Ласточка" по маршрутам:
- № 7148/7147-7141 Тольятти (отпр. 06:36) - Самара (08:28-08:36) – Сызрань-1(приб. 10:19)
- № 7144-7146/7145 Сызрань-1 (отпр. 16:25) - Самара (18:07-18:09) –Тольятти (приб. 19:04)
По рабочим дням назначаются электропоезда:
- № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр. 06:36) - Самара (08:28-08:36) - Новокуйбышевская (приб. 08:00)
- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17:43) - Тольятти (приб. 20:04)