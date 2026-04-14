16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС тольяттинцев просят воздержаться от посещения полуострова Копылово

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 250
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В соответствии с указанием Росводресурсов, с 11 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину и приступила к традиционному сбросу воды в весенний период. Об этом в своем канале в Мах написал мэр Тольятти Илья Сухих.

"В этой связи по моему поручению департаментом общественной безопасности администрации г.о. Тольятти на полуострове Копылово, для контроля за ситуацией с возможным подтоплением отдельных территорий, силами нашего Центра гражданской защиты организовано дежурство экипажей спасателей, развернуты посты наблюдения, работы ведутся в постоянном взаимодействии со службами Жигулевской ГЭС.

В период активного водосброса с плотины рекомендую жителям и гостям города воздержаться от посещения садово-дачных массивов в районе Копылово, а также туристических баз и иных мест отдыха на полуострове. Телефон экстренных служб: 112", - говорится в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3