Из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС тольяттинцев просят воздержаться от посещения полуострова Копылово

В соответствии с указанием Росводресурсов, с 11 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину и приступила к традиционному сбросу воды в весенний период. Об этом в своем канале в Мах написал мэр Тольятти Илья Сухих.

"В этой связи по моему поручению департаментом общественной безопасности администрации г.о. Тольятти на полуострове Копылово, для контроля за ситуацией с возможным подтоплением отдельных территорий, силами нашего Центра гражданской защиты организовано дежурство экипажей спасателей, развернуты посты наблюдения, работы ведутся в постоянном взаимодействии со службами Жигулевской ГЭС.

В период активного водосброса с плотины рекомендую жителям и гостям города воздержаться от посещения садово-дачных массивов в районе Копылово, а также туристических баз и иных мест отдыха на полуострове. Телефон экстренных служб: 112", - говорится в сообщении.