На участке трассы М-5 "Урал" временно ограничат движение транспорта

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22 и 23 июня в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 889+187 (Сызранский район) будет временно ограничено движение всех транспортных средств, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".