На пляж Загородного парка завезли 4 тыс. тонн песка

Пляжная зона в Загородном парке в Самаре в 2026 г. растянется почти на 400 метров.

В этом году здесь будет установлено 76 единиц пляжного оборудования: от кабинок для переодевания и шезлонгов до буйков и спасательных вышек. Все это появится в июне, как только песок разровняют.

Минприроды обустроит здесь деревянные настилы, чтобы отдыхающие смогли комфортно пройти от лестницы до воды.

Ранее здесь прошла череда субботников: экологи и лесники убрали сухую древесину на склоне, листву и громоздкие обломки старых асфальтовых отмосток, привели в порядок лестницу. Теперь здесь чистота, которая только подчеркивает естественную красоту Загородного парка, сообщает пресс-служба регионального минприроды.