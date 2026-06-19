Самарские семьи смогут побороться за звание "Лучшая спортивная семейная команда России"

До 7 июля 2026 г. в рамках юбилейного Всероссийского марафона "Сила России" продолжается конкурс на звание "Лучшая спортивная семейная команда России". Принять участие могут семьи из Самарской области.

Для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой фитнес" или на официальном сайте. Глава семьи регистрирует команду, приглашает родственников — и все участники начинают зарабатывать баллы за ежедневную активность: шаги и пульсовые тренировки. Итоговый рейтинг формируется по среднему баллу команды.

О запуске тематического трека объявил председатель Оргкомитета марафона, сенатор РФ и Герой России Александр Карелин.

Победителей определят 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Команда, занявшая первое место, сможет пригласить в Самарскую область именитых спортсменов из состава Оргкомитета марафона для личной встречи и совместной тренировки. Кроме того, каждые две недели организаторы поощряют лидеров личного рейтинга — самые активные участники получают коллекционные карточки с автографами звезд спорта.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий в регионе можно на официальном сайте проекта.



