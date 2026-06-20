В Алексеевском районе два человека пострадали в ДТП

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В субботу, 20 июня, на трассе Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка, 57+950 км произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"