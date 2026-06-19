Ассенизатор и Granta столкнулись в Кинель‑Черкассах, пострадавшие в больнице

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В пятницу, 19 июня, в 12:38 в селе Кинель‑Черкассы произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"