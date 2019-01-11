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Пилот Формулы-1 Виталий Петров примет участие в Рождественской гонке чемпионов под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 января, в с. Сосновка около Тольятти в Рождественской гонке чемпионов сразятся сильнейшие гонщики страны, сообщает министерство спорта Самарской области. В числе участников пилот Формулы-1 Виталий Петров и пятикратный победитель гонки чемпионов Кирилл Ладыгин.

Судьба переходящего трофея "Серебряная Ладья", который на сегодняшний день находится у действующего победителя гонки Дмитрия Брагина, решится за рулем специально подготовленных автомобилей Lada Vesta.

Любители автомобильного спорта смогут следить за ходом XXII Гонки Чемпионов благодаря телетрансляциям, которые будет вести в своем эфире федеральный телеканал "Матч ТВ". В прямом эфире соревнования покажет канал "Матч ТВ! Наш спорт", начало трансляции из Сосновки в 10:55 по местному времени.

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