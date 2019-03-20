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Самарец в 60 лет стал чемпионом мира по сноукайтингу

БЕРН. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Игорь Захарцев завоевал золото чемпионата мира по сноукайтингу, последний (пятый) этап которого прошел на озере Сильваплана в Швейцарии 15-17 марта.

Фото: http://snowkiteworldcup.com/

Примечательно, что 5 марта Игорю Захарцеву исполнилось 60 лет, а конкурировать ему приходится с 20-30-летними спортсменами.

Второе место на чемпионате мира занял еще один россиянин - Артем Ренев из Екатеринбурга, третье - австриец Рейнхольд Герер.

Сейчас Игорь Захарцев находится в пути на завершающий этап Кубка России, который пройдет в Миассе с 20 по 25 марта.

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