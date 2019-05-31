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Пожары Происшествия

В интернете появился видеоролик о последствиях попытки поджога леса в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 мая, в интернете появился видеоролик, на котором запечатлен пожар в лесу в Тольятти, разгоревшийся после поджога и мужчина, который застал поджигателя с поличным.

Напомним, 30 мая в лесу у пересечения ул. Родины и Комсомольской в Центральном районе Тольятти местный житель успел заснять молодого парня, который развел огонь в лесу. Но поджигатель нанес ему телесные повреждения и успел скрыться.

Судя по появившемуся в интернете видео, спугнувший поджигателя мужчина предотвратил серьезный пожар. На ролике запечатлено, что после поджога огонь успел распространиться по сухой траве между деревьями на довольно большой площади. Вызванные очевидцам пожарные тушат его, не давая распространиться дальше в лес. Спасатель обрабатывает очевидцу рану, а тот рассказывал о свой встрече с поджигателем.

"Я думал, что он убежал, — говорил очевидец. — Но оказывается, он нашел дубину еще больше, чем у меня и опять пошел на меня. В конечном итоге, когда он увидел, что я поднял шум, позвонил, он тогда окончательно убежал".

В обсуждениях ролика местные жители негодуют по поводу случившегося и называют мужчину, противовстоявшего поджигателю героем.

Тем временем официальной информации по поводу последствий поджога леса и поисках сбежавшего поджигателя пока не поступало.

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