В начале новой рабочей недели в регионе спадет жара и пройдут дожди

В начале следующей недели в Самарской области спадет жара и пройдут дожди с грозами, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Последний жаркий день ожидается в понедельник, 24 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на северный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 28-33 градусов. Ночью также ожидаются осадки, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов.

Во вторник, 25 июня, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 21-26 градусов. К ночи станет прохладнее до 10-15 градусов. Ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Существенных осадков не предвидится.

Днем в среду, 26 июня, ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 19-24 градусов.