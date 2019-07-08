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Общество

В Самаре пройдет карнавал в честь ЧМ-2018 по футболу

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июля, в Самаре пройдет карнавал в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"13 июля 2019 г. в 18:00, спустя год после окончания Чемпионата мира по футболу, жителей и гостей Самары приглашают снова окунуться в атмосферу карнавала, вспомнить яркие моменты футбольного праздника. Танцевально-карнавальный парад проследует по пешеходной ул. Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Участниками парада вместе с жителями города станут танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, мимы и ходулисты, представители танцевальных школ, молодежных движений и спортивных федераций (группы художественной гимнастики, детские футбольные команды, акробатического рок-н-ролла, черлидеры)", — обещают в администрации.

Карнавальный парад украсят 12 ростовых кукол "Матрешки ЧМ", оформленных в стилистике стран-участниц мирового футбольного первенства, побывавших в Самаре. По ходу движения участники карнавального парада будут останавливаться и проводить тематические флешмобы.

Кроме красочного карнавала, для жителей и гостей Самары в этот субботний вечер будут организованы три концертные площадки, где выступят лучшие коллективы города, пройдут творческие интерактивные программы и танцевальные мастер-классы. C 19:00 до 21:00 концертные программы будут организованы на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской, в сквере "Три вяза" на пересечении ул. Куйбышева и ул. Некрасовской, около Дома промышленности.

Кроме того, в 19:00 на летней эстраде Струковского сада пройдет презентация книги-альбома "Самара в игре" — это своего рода летопись, подробный фото-дневник Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре, где собраны самые яркие моменты мирового первенства. В рамках презентации будет организован показ фильма, посвященного ЧМ-2018, а также разнообразная концертная программа.    

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