На ул. Волгина горят два жилых дома

В Железнодорожном районе горят два жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось на ул. Волгина, 19 около 18:27. Через две минуты на место происшествия прибыли пожарные, на тот момент горело 700 кв. м. в двух- и трехэтажных домах.

К тушению пожара привлекли 96 человек. В 18:46 был дан отбой повышенному рангу вызова — Пожар № 3.

фото ГУ МЧС России по Самарской области

UPD: по данным на 19:46 площадь пожара составляет 1800 кв. м. Эвакуацию не проводили, из соседних домов люди вышли сами.

UPD: по данным на 20:55 горят три жилых дома и нежилые постройки. На месте работают 133 человека, 131 единица техники.