Причиной пожара на ул. Волгина могла быть "детская шалость"

Пожар на ул. Волгина локализовали в 21:27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

"В ходе предварительного изучения материалов с камер видеонаблюдения, установлено, что причиной пожара стала детская шалость с огнем", — прокомментировал случившееся начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Напомним, днем 30 июля горели несколько домов на ул. Волгина. В экстренные службы сообщение о пожаре поступило в 18:27. По словам Олега Бойко, предположительно, о возгорании сообщили не сразу. Поэтому, когда пожарные приехали в 18:29, горели уже два здания.

В итоге огонь охватил 1800 кв. м. — три жилых дома: № 19 и два дома с номером 17, а также нежилые строения. Сложность была еще и в том, что в зданиях было много горючих материалов.

В итоге пожар тушили более 130 человек. Здания отключали от электричества и газа. Кроме того, администрация района и СКС отправили на место пожара бойлеры с водой для тушения.

Погибших и пострадавших нет. Все находившиеся в этих и соседних зданиях люди сами вышли на улицу.