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Образование Общество

Приемной комиссии Cамарского медуниверситета в этом году было непросто

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году в Самарский государственный медицинский университет пришли абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ.

Об особенностях работы приемной комиссии вуза в этом году — в видеосюжете.

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