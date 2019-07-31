Приемной комиссии Cамарского медуниверситета в этом году было непросто

В 2019 году в Самарский государственный медицинский университет пришли абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ.
Об особенностях работы приемной комиссии вуза в этом году — в видеосюжете.
В 2019 году в Самарский государственный медицинский университет пришли абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ.
Об особенностях работы приемной комиссии вуза в этом году — в видеосюжете.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.