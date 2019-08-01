В Самаре доля соискателей с высшим образованием выше, чем в целом по стране

Эксперты "Авито Работа" изучили уровень образования соискателей в самых востребованных у работодателей Самары сферах: продажах, производстве и сельском хозяйстве, строительстве, перевозках, а также автомобильном бизнесе. В целом по всем профессиям в городе высшее образование имеют 30,8% соискателей, в то время как в масштабах всей страны их доля составляет 29,4%.

В Самаре большинство соискателей, 42,4%, имеют среднее специальное образование. Меньше всего кандидатов, 9,5%, — это те, кто не закончил учебу в вузе.

В целом по России среднее специальное образование имеют 41,8% соискателей, высшее — 29,4%, среднее — 20,2%, незаконченное высшее — 8,6%.

В Самаре половина соискателей в самых востребованных у работодателей сферах имеет среднее специальное образование. В продажах его получили 45,4% авторов резюме, в строительстве — 41,2%, в автобизнесе — 54,8%, в производстве, сырье и сельском хозяйстве — 52,4%, а в транспорте и логистике — 52,7%.

Среднее специальное образование доминирует в резюме соискателей по всем профессиям в 22 из 23 крупнейших городов. Единственным исключением, где большая часть соискателей имеют высшее образование, стал Воронеж: дипломы есть у 37,6% авторов резюме (со средним специальным образованием — 36,9%). По доле выпускников вузов на рынке поиска работы Воронежу равен Краснодар, но в этом городе на первом месте все же среднее специальное образование (38,2%). В пятерку самых "образованных" городов также вошли Ростов-на-Дону, Казань и Москва.