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В Самаре в День физкультурника прошел областной турнир по армрестлингу

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 августа, Самарская область вместе со всей страной отметила День физкультурника. В центре региона в четвертый раз праздник сопровождался проведением ежегодного турнира по армрестлингу. Его организовали Федерация по армрестлингу и телерадиокомпания "Губерния", отмечающая в 2019 году 10-летний юбилей.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Капризы погоды не помешали прийти на Маяковский спуск набережной Волги более чем 100 спортсменам. В соревнованиях приняли участие атлеты из разных уголков региона.

Награды присуждались в десяти весовых категориях — от 50 до 95+ кг. Силу, ловкость и технику проявляли как мужчины и юноши, так и женщины, и девушки.

"Именно техника в армрестлинге — это, пожалуй, самое важное. Человек может быть сильным, но у него может не быть крепких связок и нужных знаний. А когда у человека нет техники, он проигрывает. Травмоопасно начинать заниматься сразу "с улицы", без предварительной подготовки. Хотя такие ребята есть, и они молодцы, что преодолевают себя и не боятся", — отметила главный секретарь Федерации армрестлинга Самарской области Анастасия Тулаева.

Наряду с профессиональными силачами в турнире выступили и любители. Для многих из них ежегодное состязание является важным шансом продемонстрировать свои навыки и волю к победе.

"Это хоть и считается единоборством, но это борьба, прежде всего, с самим собой. Сегодня ты один, завтра ты должен быть ещё лучше, ты борешься только с собой", — уверен исполнительный директор областной федерации армрестлинга Роман Авинников.

На спортивный праздник в День физкультурника пришли не только любители активного отдыха, но и известные личности. В их числе Герой России Игорь Станкевич. Он высоко оценил организацию соревнований, отметив, что "Губерния" оказалась тут "к месту".

"Это очень впечатляет! Телерадиокомпания взяла на себя, наверное, самую живую площадку в плане силовых единоборств. Здесь каждый подходит, тренируется, выбирает стойку. И самое главное, мы видим методически грамотную работу", — подчеркнул Игорь Валентинович.

Отметим, что на территории Самарской области регулярно проходят значимые спортивные события. Телерадиокомпания "Губерния", ставшая организатором турнира, традиционно оказывает поддержку региональным состязаниям. Об этом рассказала бренд-менеджер телерадиокомпании Оксана Кузнецова.

"В этом году ТРК "Губерния" отмечает 10 лет. И в юбилейный год нам особенно приятно было видеть на совместной с федерацией армрестлинга площадке такое количество людей, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом — это здорово. "Губерния" не только всегда поддерживает спортивные мероприятия региона, но и непосредственно принимает в них участие", — заметила Оксана Кузнецова.

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