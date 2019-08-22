В Чапаевске задержали члена этнической ОПГ, возглавляемой Лоту Гули

Сотрудники ФСБ России по Самарской области 5 августа в Чапаевске задержали Э. Нанаджанова — члена этнической преступной группы, возглавляемой Н. Салифовым (уголовная кличка "Лоту Гули"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, Нанаджанов является лицом без гражданства. С 29 марта 2019 г. он находился в федеральном розыске. По версии правоохранителей, во время конфликта в Ростове-на-Дону он выстрелил в ногу местному предпринимателю.

"По имеющимся сведениям, Нанаджанов также имеет отношение к похищению несовершеннолетней девушки на территории Нижегородской области, — отмечают в УФСБ России по Самарской области. — По этому факту СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 6 августа Нанаджанова передали сотрудникам полиции для документирования его противоправной деятельности".