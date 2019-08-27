181 км за 5 дней: пловцы преодолели марафонскую дистанцию по Волге

25 августа финишировал заплыв X-WATERS Samara 181 — первый массовый старт на 181 км в мире.

Дистанция была проложена по знаменитому маршруту Жигулевской кругосветки из Самары мимо Винновки, Переволок, Жигулевска, Ширяево, с финишем в месте старта.

Участвовали в заплыве 20 российских спортсменов. Каждый день они преодолевали марафонскую дистанцию по 30/40 км, при этом некоторые участники находились в воде более 10 часов.

Пловцы стартовали 21 августа в 7:45 с правого берега Волги, напротив спуска Осипенко. Каждого солиста сопровождал каяк. Кроме того, с лодок и катеров за безопасностью спортсменов наблюдали организаторы и спасатели, передавая группам информацию о течении, проплывающих судах, направлении движения.

По итогам старта восемь солистов и две эстафетные команды успешно финишировали дистанцию, замкнув круг кругосветки. Двое пловцов прервали заплыв раньше — они были пересажены на лодки сопровождения.

Лидеры преодолели дистанцию с большим отрывом. Последним финишировал 65-летний фермер Николай Клюкин.

"Этот заплыв был для нас не просто спортивной дистанцией, а вызовом. Сложным, красивым и символичным. Мы начали готовить заплыв за один год. Такого заплыва до нас в мире не существовало. Сегодня этот вызов преодолели 17 пловцов. Участники столкнулись с интересными и непредсказуемыми условиями. Течение всегда было переменчивым, а на третьем этапе поднялась большая волна. Но нам очень повезло с погодой, командой и участниками. Этот заплыв поставил большой восклицательный знак в мире плавания", — отметил директор заплыва X-WATERS Samara 181 Николай Картаев.

Напомним, что в группу вошли спортсмены, у которых имелся подтвержденный опыт плавания на открытой воде на 10 км и более. Участники солисты приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Стерлитамака.

Абсолютным победителем заплыва стал Валерий Трушин из Санкт-Петербурга. Второе место занял Ярослав Высотин из Стерлитамака, третье - Виктор Мельников из Москвы.

Из двух эстафетных команд первенствовала "ГлавПсихПлав", состоявшая из четырех участников: Никита Андреев, Дмитрий Мокшин, Денис Гайфуллин и Алексей Галкин.