В Самаре прошел грустный концерт Веры Полозковой

Вера Полозкова с сентября находится в большом поэтическом турне по городам России. В Самаре выступление было назначено на 14 октября, сразу на следующий день после концерта в Казани. Здесь поэтесса представляла свою новую программу, состоящую как из уже известных произведений, так и совсем юных стихов.

Драматургия литературного вечера выстраивалась строго по темам. Сначала прозвучали стихи о путешествиях. Потом автор представил большой блок мрачных, тяжелых работ, посвященных ушедшим людям, потере близких, одиночеству.

За этим зрителям явно потребовалась передышка, и Полозкова прочитала несколько стихов из своей последней на данный момент книги "Ответственный ребенок". Легкие детские юмористические стихи немного перезагрузили публику, и она была готова дальше слушать про боль и отчаяние.

В концерте прозвучало только несколько стихов с политическим пафосом, большинство было посвящено экзистенциальной рефлексии. На литературном вечере также нашлось место стихам, сплетенным из впечатлений от посещения любимой деревни Веры Полозковой на Гоа, где ничего не меняется, и образов индийских божеств во главе с Шивой.

Ближе к концу концерта зазвучали стихи-обращения то к самому себе, то к своему сыну, то к своим предкам. Все это сопровождалось электронной музыкой и абстрактным видеорядом. Поэтесса стояла около пюпитра, на котором в стопочке лежали стихи. Но по настроению Полозкова брала телефон и с экрана читала что-то, что, на ее взгляд, больше всего подходило к данному моменту.

Лишь изредка автор прерывалась на рассказ о своем творчестве. Она упомянула, что хотя цикл "Короткий метр" уже и сформирован, и издан, но продолжает изредка пополняться стихами. Также она рассказала, что скоро выйдет ее новая книга детских стихов, которые оказались более популярными, чем ее "взрослые" сборники. Несколько раз Полозкова обращалась к публике со словами, что она очень рада снова увидеть всех спустя достаточно долгое время.

На концерт Веры Полозковой собрался практически полный зал в КРЦ "Звезда", включая балкон. После основной программы поэтесса исполнила еще несколько произведений "на бис".