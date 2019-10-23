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Пляжные "Крылья Советов" разгромили итальянский "Атлетико Ликата" - 11:2

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Пляжные "Крылья Советов" во втором матче Кубка мировых чемпионов нанесли разгромное поражение итальянскому клубу "Атлетико Ликата", сообщает bsrussia.com.

Уже на второй минуте встречи Артем Волошин выиграл борьбу в воздухе и открыл счет, а спустя несколько секунд капитан российской команды наказал итальянцев за фол в центре площадки. В середине первого периода опасный стандарт заработал Степлиани, но не попал в ближний угол. Еще один отличный шанс отличиться был у Амида Назарова, но 40-летний Данило ди Белла совершил потрясающий сейв ногой. Еще один мяч в ворота соперника отправил Андрей Андреев — 3:0.

В начале второго периода свой первый гол на турнире забил Иван Тетерин. Девятый номер "Крыльев" отнял мяч у соперника и расстрелял вратаря. Итальянцы апеллировали к арбитрам, но гол был засчитан. Затем Тимур Джабаров в падении головой замкнул идеально вырезанный пас Ильинского.

Особенно красиво кружила комбинации четверка Ильинского, Андреева, Степлиани и Жарикова. Одна из таких атак привела к шедевру в исполнении Жарикова после паса Степлиани. Другая четверка самарцев ответила эффектным ударом Амадиуса Виноградова через себя — 7:0.

В начале третьего периода Андреа Гарофало смог пробить из хорошей позиции и прервал "сухую" серию "Крыльев", продлившуюся 1 час 2 минуты. Но уже через две минуты Жариков оформил дубль. Вслед за Владом свой второй гол в матче забил и Виноградов, а десятый мяч "Крыльев" забил Джабаров-младший после удара Максима Роговского.

В концовке итальянцы отличились во второй раз, а Тимур Джабаров почти одновременно с сиреной отправил мяч в сетку ударом головой и установил окончательный счет — 11:2.

Вторая победу кряду гарантировала "Крыльям" выход в плей-офф.

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