Минспорт намерен сменить руководителя федерации хоккея Самарской области для сохранения аккредитации

Министерство спорта Самарской области, намеревавшееся лишить региональную Федерацию хоккея аккредитации, обнаружило, что реализация идеи способна оставить область как минимум на полгода без официальных соревнований, пишет "Самарское обозрение".

Поэтому теперь вместо этого пытаются найти руководителя федерации Станислава Рузова и уговорить его уйти в отставку.

Напомним, что ведомство Дмитрия Шляхтина запустило процедуру отзыва аккредитации у Федерации хоккея по Самарской области, возглавляемой Станиславом Рузовым, две недели назад. Хоккейная общественность региона единогласным решением на совещании, инициированном региональными спортивными чиновниками, выразила вотум недоверия действующей ФХСО.

По итогам этого собрания минспорта должно было отправить в Москву письмо на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В этом документе за подписью почти ста представителей хоккейной общественности Самарской области изложена просьба лишить ФХСО лицензии. Место ФХСО должна была занять свежесозданная Федерация хоккея Самарского региона.

Как пишет издание, когда письмо уже подготовили к отправке, внезапно обнаружился нюанс, спутавший все планы реформаторов. Они попали в тупиковую ситуацию, прописанную уставом Федерации хоккея России. Там зафиксировано, что если ФХР рассмотрит и удовлетворит такую петицию, то на территории Самарской области не сможет работать ни одна аккредитованная федерация в течение полугода после решения.

"Да, есть такой подпункт в уставе ФХР. Лишение аккредитованной федерации на такой срок — это своего рода наказание всего региона за некачественную работу", — говорит Александр Варламов, учредитель самарского ХК "Комета".

Дело в том, что существующая ФХСО не делает, по сути дела, ничего, из-за этого уже сорван единый календарный план (ЕКП). Ситуация только усугубляется, поскольку лишь у аккредитованной федерации есть право подписи документов для организации и проведения официальных турниров ЕКП и получения субсидий из областного бюджета.

С другой стороны, если отправить петицию в ФХР, то в силу необходимости прохождения всех бюрократических ступеней альтернативная региональная хоккейная федерация сможет заработать не раньше, чем в мае 2020 года. До этого времени проводить соревнования будет некому, а минспорта не сможет выделять субсидии для организации турниров неаккредитованной федерации.

Пока ясна лишь судьба Всероссийского турнира "Золотая шайба" в Самарской области, организацией которого ранее занималась ФХСО. По словам заместителя регионального министра спорта Лидии Рогожинской, турнир будет проводиться в плановом режиме. "Первый этап проводят муниципалитеты, второй и третий — наше подведомственное учреждение — ГАУ "ОЦСМ". Позже, когда будет аккредитована новая федерация, она станет соорганизатором", — сказала она.

Как пишет издание, складывается парадоксальная ситуация с организацией Рузова работать невозможно, но и лишать ее лицензии власти тоже не готовы. Поэтому его оппоненты попытались найти третий вариант: приостановив процедуру лишения аккредитации ФХСО, попытаться убедить Рузова сложить полномочия президента. Тогда и чиновники, и спортивные деятели смогут работать и со старой федерацией.

Надежды на высокую гражданскую сознательность Рузова имеют довольно зыбкий характер, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что с ним на протяжении нескольких месяцев не могут связаться.

В отношении общественной организации "Федерации хоккея по Самарской области", согласно официальному сайту Федеральной службы судебных приставов, в настоящий момент ведется пять исполнительных производств на общую сумму 412,6 тыс. рублей.