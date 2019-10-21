У федерации хоккея Самарской области отзывают аккредитацию

На совещании, созванном областными спортивными чиновниками, выражен вотум недоверия федерации хоккея Самарской области под руководством Станислава Рузова, пишет "Самарское обозрение".

По итогам этого мероприятия минспорта направило письмо на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, в котором просит исключить из членов Федерации хоккея России ФХСО.

Недовольство деятельностью ФХСО тренеры, представители клубов высказывали уже давно. Организацию под руководством Станислава Рузова последние несколько лет сопровождали скандалы практически по всем направлениям: от детского хоккея до региональной Ночной хоккейной лиги.

Весной 2018 г. тогда еще врио министра спорта Дмитрию Шляхтину направлялось пять писем от хоккейных тренеров региона, судей и специалистов с претензиями к работе ФХСО. Их авторы отмечали, что с 2014 г., за время руководства федерацией Рузовым, положение хоккея в Самарской области стало катастрофическим, а работа по всем направлениям провалена.

Группа просила врио министра спорта рассмотреть вопрос об отзыве аккредитации у ФХСО. По мнению специалистов, для этого шага было бы достаточно даже одного существенного нарушения — факта проведения турнира "Золотая шайба"-2017/2018 без утвержденного Положения о проведении соревнования. Но в прошлом году ведомство Шляхтина заявило, что не имеет полномочий отзывать аккредитацию у общественной организации. Возмущенная общественность просила губернатора как руководителя региона оказать помощь в решении данного вопроса.

Летом 2019 г. минспорта продлило аккредитацию действующей федерации еще на четыре года, а буквально через три с половиной месяца оно же выступило инициатором ее отзыва. "Произошедшее сейчас должно было случиться еще в прошлом году. Но тогда не было единства власти и общественности, а теперь уже никто никуда не отступится и не свернет. Все накалено до предела", — говорит Сергей Кизоркин, председатель городской федерации хоккея.

Как пишет издание, за период правления Станислава Рузова у федерации накопилось немало долгов. В частности, ФХСО должна отчитаться за 1,7 млн руб., потраченных на проведение чемпионата области. Несколько миллионов рублей долга накопилось за аренду льда, "скорую помощь", работу охранных организаций и судей. Также, по словам представителей минспорта, два сезона подряд региональное отделение "Единой России" отказывалось участвовать в организации и проведении этих соревнований по причине претензий к работе ФХСО, возглавляемой Станиславом Рузовым. Вопросы к федерации накопились и у самого ведомства. Это и тема долгов за прошлые сезоны, и невыполнение текущего календарного плана.

Все эти вопросы поднимались на совещании, на котором помимо замминистра спорта Лидии Рогожинской, специалиста управления развития спорта высших достижений департамента физкультуры и спорта Алексея Черняева и члена правления Федерации хоккея России Владимира Асеева присутствовало порядка ста специалистов, тренеров Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, Чапаевска. За импичмент Рузову проголосовали единогласно.

Ситуация в самарском хоккее уже вышла за пределы хоккейных границ, и за ней пристально наблюдают и в региональном правительстве, и в федерациях других видов спорта.

К примеру, в мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации фудокан Андрей Королев, а также глава областной федерации дзюдо Иван Мотынга. "Я в курсе происходящего и знаю ситуацию изнутри. Поэтому когда меня пригласили на собрание, я приехал. Считаю, что хоккей в регионе должен развиваться, а если руководитель федерации по сути узурпирует власть, переписав устав под себя, это не пойдет на благо спорта. Думаю, Рузову сейчас лучше уйти самому", — говорит Мотынга, предложивший провести смену руководства федерации по упрощенной схеме.

Такой сценарий большинство собравшихся не поддержало, поскольку он предполагает передачу всех накопленных долгов, обязательств и проблем новому руководству федерации.

Сегодня ФХСО формально ничто не мешает функционировать. Но, по словам тренеров, именно этого не делается: офиса нет, сотрудников нет, сам Рузов не отвечает на звонки и в Самаре не появляется. По оценкам специалистов, в дальнейшем, после того как аккредитуют альтернативную структуру, организация Рузова останется с многочисленными долгами и, скорее всего, погрязнет в судебных разбирательствах с кредиторами.