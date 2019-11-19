16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор по делу о разглашении государственной тайны В Самарской области задержали нефтеврезчиков, подозреваемых в краже 20 тонн нефтепродуктов В Самаре подозреваемый в коррупции налоговик объявлен в розыск В Самарской области задержан член этнической ОПГ, подозреваемый в убийстве в Грузии В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку подкупить сотрудника таможни

Преступления Происшествия

В Самарской области задержали нефтеврезчиков, подозреваемых в краже 20 тонн нефтепродуктов

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области задержаны двое тольяттинцев и один житель областной столицы, подозреваемые в краже нефтепродуктов с помощью нефтеврезки, сообщает региональное ГУ МВД.

Нефтеврезка была обнаружена в ноябре текущего года сотрудниками 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка в Елховском районе. В ходе оперативных мероприятий рядом с ней стражи порядка задержали троих мужчин, пытавшихся осуществить хищения нефтепродуктов с помощью автоматизированных приспособлений.

Сотрудниками органов внутренних дел во время осмотра места происшествия и в транспортном средстве задержанных были изъяты ряд объектов, с использованием которых предположительно было совершено хищение.

Следователем, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу, совершенную из нефтепровода" возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебных экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что похищенные нефтепродукты хранились в складских помещениях на базе, расположенной в Красноярском районе Самарской области.

В результате проведенных экспертиз зафиксировано, что объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил свыше 20 тонн. Ущерб обществу с ограниченной ответственностью причинен в размере свыше  450 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1