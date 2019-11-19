В Самарской области задержали нефтеврезчиков, подозреваемых в краже 20 тонн нефтепродуктов

В Самарской области задержаны двое тольяттинцев и один житель областной столицы, подозреваемые в краже нефтепродуктов с помощью нефтеврезки, сообщает региональное ГУ МВД.

Нефтеврезка была обнаружена в ноябре текущего года сотрудниками 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка в Елховском районе. В ходе оперативных мероприятий рядом с ней стражи порядка задержали троих мужчин, пытавшихся осуществить хищения нефтепродуктов с помощью автоматизированных приспособлений.

Сотрудниками органов внутренних дел во время осмотра места происшествия и в транспортном средстве задержанных были изъяты ряд объектов, с использованием которых предположительно было совершено хищение.

Следователем, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу, совершенную из нефтепровода" возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебных экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что похищенные нефтепродукты хранились в складских помещениях на базе, расположенной в Красноярском районе Самарской области.

В результате проведенных экспертиз зафиксировано, что объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил свыше 20 тонн. Ущерб обществу с ограниченной ответственностью причинен в размере свыше 450 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.