Анастасия Зверинцева: "Бильярд для меня — это исключительно спорт"

На прошлой неделе 22-летняя победительница и призер международных соревнований по бильярдному спорту Анастасия Зверинцева из рук первого замминистра спорта Самарской области Андрея Харина получила удостоверение и нагрудный знак мастера спорта международного класса и дала интервью корреспонденту портала "Волга Ньюс".

— Что для вас значит присвоение звания мсмк?

— Бильярдным спортом я занимаюсь уже достаточно давно - 11 лет. В 2014 году я стала мастером спорта, теперь — мсмк, дальше буду стремиться к званию заслуженного.

— За какие результаты было присвоено это звание?

— За выступление на чемпионате мира. С 2013 года я вхожу в сборную России и выступаю на международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы. За удачные выступления на этих соревнованиях и на чемпионатах России и присвоено звание мастера спорта международного класса.

На чемпионате мира я стабильно вхожу в восьмерку сильнейших, а мой лучший результат на данный момент — третье место. Сейчас в планах — завоевать первое место на чемпионате мира.

— Известно, когда он пройдет?

— Пока еще нет.

— Как вы пришли в бильярдный спорт?

— Родители привели в бильярдную к Олегу Владимировичу Печинину. Я попробовала поиграть, мне понравилось, и я сказала: "Хочу!". Сначала начала для себя тренироваться, а потом это увлечение переросло в профессиональный спорт.

— Где сейчас тренируетесь?

— Раньше занималась в бильярдном клубе "Звезда", а когда его закрыли, перешла в новый клуб "Спартак". Там проходят все мои тренировки. Мой первый и единственный тренер Олег Владимирович всегда мне помогает, ведет меня вверх по спортивной лестнице.

— С друзьями играете в бильярд?

— Нет, бильярд для меня — это исключительно спорт и никак не развлечение. Я не получаю кайфа от игры с друзьями. Если отдыхать, то с друзьями предпочитаю играть во что-то другое.

— Во что?

— Очень люблю проходить всякие интересные квесты.

- Вы действительно уже сами занимаетесь тренерской работой?

- Да, даю уроки, но только личные и на коммерческой основе. Я думаю любой спортсмен к этому приходит со временем, почему бы и нет. Всё-таки человек, который достиг каких-либо высот в своей деятельности, пользуется авторитетом.

Тренирую совсем разных людей, каждого у кого есть желание научиться играть.