Анастасия Зверинцева: "Бильярд для меня — это исключительно спорт"

На прошлой неделе 22-летняя победительница и призер международных соревнований по бильярдному спорту Анастасия Зверинцева из рук первого замминистра спорта Самарской области Андрея Харина получила удостоверение и нагрудный знак мастера спорта международного класса и дала интервью корреспонденту портала "Волга Ньюс".
— Что для вас значит присвоение звания мсмк?
— Бильярдным спортом я занимаюсь уже достаточно давно - 11 лет. В 2014 году я стала мастером спорта, теперь — мсмк, дальше буду стремиться к званию заслуженного.
— За какие результаты было присвоено это звание?
— За выступление на чемпионате мира. С 2013 года я вхожу в сборную России и выступаю на международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы. За удачные выступления на этих соревнованиях и на чемпионатах России и присвоено звание мастера спорта международного класса.
На чемпионате мира я стабильно вхожу в восьмерку сильнейших, а мой лучший результат на данный момент — третье место. Сейчас в планах — завоевать первое место на чемпионате мира.
— Известно, когда он пройдет?
— Пока еще нет.
— Как вы пришли в бильярдный спорт?
— Родители привели в бильярдную к Олегу Владимировичу Печинину. Я попробовала поиграть, мне понравилось, и я сказала: "Хочу!". Сначала начала для себя тренироваться, а потом это увлечение переросло в профессиональный спорт.
— Где сейчас тренируетесь?
— Раньше занималась в бильярдном клубе "Звезда", а когда его закрыли, перешла в новый клуб "Спартак". Там проходят все мои тренировки. Мой первый и единственный тренер Олег Владимирович всегда мне помогает, ведет меня вверх по спортивной лестнице.
— С друзьями играете в бильярд?
— Нет, бильярд для меня — это исключительно спорт и никак не развлечение. Я не получаю кайфа от игры с друзьями. Если отдыхать, то с друзьями предпочитаю играть во что-то другое.
— Во что?
— Очень люблю проходить всякие интересные квесты.
- Вы действительно уже сами занимаетесь тренерской работой?
- Да, даю уроки, но только личные и на коммерческой основе. Я думаю любой спортсмен к этому приходит со временем, почему бы и нет. Всё-таки человек, который достиг каких-либо высот в своей деятельности, пользуется авторитетом.
Тренирую совсем разных людей, каждого у кого есть желание научиться играть.