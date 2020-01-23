Кирилл Ладыгин в седьмой раз стал победителем "Гонки чемпионов"

На полигоне АО "АвтоВАЗ" прошла уже 23-я по счету "Гонка Чемпионов", в которой приняли участие 16 сильнейших автоспортсменов страны. Но несмотря на то, что среди участников соревнований были новые лица, подиум все же получился традиционным. А на его высшую ступень уже в седьмой раз в своей карьере поднялся пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.

Прошедшая гонка запомнилась сразу несколькими сюрпризами. Первый организаторам преподнесла погода: так и не дождавшись крещенских морозов, им пришлось проводить соревнования на тающей трассе. Из-за температурных аномалий были отменены пятничные тренировки, такие важные для "вката" спортсменов.

Субботняя квалификация, которая тоже проходила при небольшом температурном "плюсе", стала причиной второго сюрприза. По ее результатам одна из групп спортсменов была сразу же переименована в "группу смерти". В нее вошли неоднократные победители Гонки Чемпионов Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин, серебряный призер гонки прошлого года Егор Санин и первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров.

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинал могли пройти только два сильнейших пилота. В итоге "за бортом" остались Брагин и Петров. Из других групп путевки в ¼ получили Айдар Нуриев и Тимур Тимерзянов из Казани, тольяттинцы Михаил Митяев, Владимир Шешенин и Павел Кальманович, а также представляющий Санкт-Петербург Дмитрий Воронов.