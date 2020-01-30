На лыжной базе "Чайка" установили площадку для спортивного туризма

На лыжной базе УСЦ "Чайка" установлена специальная площадка для спортивного туризма, которая позволяет проводить тренировки и официальные соревнования по данному виду спорта, сообщает региональное министерство спорта. Это первая подобная площадка в Самарской области.
Площадка установлена на средства регионального бюджета. Первыми ее опробовали участники чемпионата Самарской области и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
"Появление такой площадки позволит Самаре в начале марта принять первенство России по спортивному туризму", — добавляют в ведомстве.