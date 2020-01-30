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На лыжной базе "Чайка" установили площадку для спортивного туризма

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На лыжной базе УСЦ "Чайка" установлена специальная площадка для спортивного туризма, которая позволяет проводить тренировки и официальные соревнования по данному виду спорта, сообщает региональное министерство спорта. Это первая подобная площадка в Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Площадка установлена на средства регионального бюджета. Первыми ее опробовали участники чемпионата Самарской области и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

"Появление такой площадки позволит Самаре в начале марта принять первенство России по спортивному туризму", — добавляют в ведомстве.

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