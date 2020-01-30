На лыжной базе "Чайка" установили площадку для спортивного туризма

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На лыжной базе УСЦ "Чайка" установлена специальная площадка для спортивного туризма, которая позволяет проводить тренировки и официальные соревнования по данному виду спорта, сообщает региональное министерство спорта. Это первая подобная площадка в Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области