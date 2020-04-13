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Здравоохранение Общество

Коронавирус нашли у самарцев, вернувшихся из Турции и ОАЭ

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном оперативном штабе сообщили подробности по пяти вновь выявленным случаям заболевания коронавирусом. В частности указывается, что четыре инфицированных выявлено в Самаре и один - в Волжском районе.

Два пациента выявлены из круга контактных лиц, еще два вернулись из зарубежных поездок - в Турцию и ОАЭ. Еще у одного COVID-19 обнаружили при лечении пневмонии.

Состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое.

В Самарской области за сутки пять новых случаев заражения коронавирусом В Самарской области за сутки пять новых случаев заражения коронавирусом
Количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в Самарской области за последние сутки увеличилось на пять человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Напомним, всего в области на 12:00 13 апреля 29 подтвержденных случаев COVID-19. 14 человек выздоровели и выписаны.

В регионе под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются 1738 человек. За прошедшие сутки закончено меднаблюдение 400 человек

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