Коронавирус нашли у самарцев, вернувшихся из Турции и ОАЭ

В региональном оперативном штабе сообщили подробности по пяти вновь выявленным случаям заболевания коронавирусом. В частности указывается, что четыре инфицированных выявлено в Самаре и один - в Волжском районе.
Два пациента выявлены из круга контактных лиц, еще два вернулись из зарубежных поездок - в Турцию и ОАЭ. Еще у одного COVID-19 обнаружили при лечении пневмонии.
Состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое.
Напомним, всего в области на 12:00 13 апреля 29 подтвержденных случаев COVID-19. 14 человек выздоровели и выписаны.
В регионе под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются 1738 человек. За прошедшие сутки закончено меднаблюдение 400 человек