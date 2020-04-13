В Самарской области за сутки пять новых случаев заражения коронавирусом

Количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в Самарской области за последние сутки увеличилось на пять человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-2019 в регионе составляет, по состоянию на 13 апреля 2020 г., 29 человек. При этом 14 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, с 30 марта 2020 г. для жителей Самарской области введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, магазины, за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами, товарами первой необходимости и аптек.