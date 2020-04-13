Состояние четверых зараженных коронавирусом в Самарской области оценивается как тяжелое

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области, из 15 жителей региона, находящихся на лечении в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, четверо находятся в тяжелом состоянии.

"Два человека — в состоянии средней тяжести, состояние остальных — удовлетворительное", — сообщили в министерстве, добавив, что при этом никто из заболевших не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Напомним, по состоянию на 13 апреля 2020 г. в Самарской области зафиксировано 29 случаев заражения новой коронавирсной инфекции, из них 14 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

С 30 марта для жителей региона введен режим самоизоляции, приостановлена работа объектов развлечений и торговли (за исключением продовольственных, аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости).