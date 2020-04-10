Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 19 апреля

В пятницу, 10 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи из Елховского района, где находился с рабочим визитом.

Члены правительства и представители федеральных ведомств подробно обсудили, как будут работать предприятия области в ближайшие недели и стоит ли продлить режим самоизоляции для жителей.

Открывая заседание штаба, Дмитрий Азаров отметил: "Впереди два выходных дня, нам нужно понять, насколько ситуация тревожная".

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова традиционно доложила об эпидемиологической обстановке в регионе. Сегодня в Самарской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19 — у взрослых жителей Сызрани и Волжского района. Один из них проходит лечение в Тольяттинской городской больнице № 5, второй — в городской больнице № 6 Самары. Таким образом, всего в регионе зафиксировано на данный момент 20 подтвержденных случаев.

Число выздоровевших увеличилось — выписаны еще трое пациентов. Двое из них лечились в 6-й горбольнице Самары (женщина заразилась, путешествуя по Франции и Испании, мужчина был в Австрии). Еще одна женщина проходила курс лечения в 5-й горбольнице Тольятти, также была за границей.

У всех троих повторное тестирование дало отрицательный результат. Пациенты выписаны с домой с необходимыми рекомендациями. Таким образом, сейчас продолжают лечение 6 человек с COVID-19, а всего выздоровели 14 человек.

Продолжается проведение исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки в Центре гигиены и эпидемиологии провели 720 исследований, в СПИД-центре — 240. Нарастающим итогом — 11620. В лаборатории ведомства, как и в лаборатории СПИД-центра, реагентов достаточно, расходные материалы поставляются регулярно.

К проведению анализов на COVID-19 готовы приступить и частные медучреждения, одно из них — больница РЖД. Максимальная мощность ее лаборатории — 100 исследований в день, но есть сложности с поставкой "расходников". Губернатор поручил членам кабмина решить этот вопрос, чтобы лаборатория уже со вторника начала эту работу.

"Мы должны иметь диверсифицированную сеть лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. Все, что для этого необходимо по расходным материалам, предварительным подготовительным работам, проводите, обеспечивайте", — дал поручение глава региона. Также Дмитрий Азаров подчеркнул важность обеспечения безопасности работников лаборатории.

Роспотребнадзор рекомендовал продлить режим самоизоляции еще на неделю — с 13 по 19 апреля. Губернатор согласился с этой рекомендацией, однако поручил рассмотреть возможность послаблений: "Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с другой стороны — дать людям глоток свежего воздуха".

По данным министерства здравоохранения Самарской области, продолжается работа по развертыванию коечного фонда инфекционной направленности, разработаны планы мобилизации аппаратов ИВЛ и подключения точек подачи кислорода. Глава региона поручил продолжать работу по доставке и монтажу аппаратов и в выходные дни.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос о том, кто имеет право составлять протоколы о нарушении режима повышенной готовности. До 31 декабря 2020 года таким правом наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ. При этом должностных лиц, которые будут составлять протоколы, органы муниципальных образований будут определять самостоятельно. Уполномоченные лица будут осуществлять контроль за соблюдением этих правил в своей сфере деятельности, выявлять нарушения по обращению граждан и юридических лиц и, соответственно, оформлять типовой протокол.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов доложил о том, какие организации будут оставаться закрытыми до 30 апреля. Напомним, с этой недели в области возобновили работу системообразующие предприятия, а также строительные и проектные организации, компании, оказывающие информационные, бухгалтерские и юридические услуги, адвокаты и нотариусы и т. д.

Члены кабмина предложили дополнить список предприятиями по ремонту компьютеров и бытовой техники, прачечными, химчистками, компаниями из сферы клининга и дезинфекции, а также обрабатывающими производствами. В особом режиме предложено работать органам ЗАГС и МФЦ — по предварительной записи там будет вестись выдача документов, полученных до 30 марта. Также возобновится работа организаций, работающих на базе миграционных центров, подведомственных учреждений областных и муниципальных органов власти. Перечисленные предприятия должны вывести на работу минимально необходимое количество сотрудников, обязательно соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические требования, в том числе по социальному дистанцированию.

Однако остается еще значительная часть предприятий, которым запрещено работать до 30 апреля. По информации Виктора Кудряшова, это организации общественного питания (возможна только доставка товаров и еды на дом), организации, предоставляющие услуги населению в салонах (им будет разрешено оказывать услуги на дому или по предварительной записи), фитнес-центры, развлекательные комплексы и торговые объекты, где не продаются товары первой необходимости.

Дмитрий Азаров распорядился разрешить работу на дому только юридическим лицам и людям, которые зарегистрированы в качестве самозанятых. Это простимулирует людей "выйти из тени". "Нам нужно людям помогать, мы должны создать механизм выхода из теневого сектора. Есть предложения тем, кто уже зарегистрировался в качестве самозанятых с начала года, оказывать какие-то меры материальной поддержки. Мы это обязательно обсудим", — сказал губернатор.

Продолжится дезинфекция домов и общественных пространств — санитарная обработка контактных поверхностей в жилом фонде, кнопки домофона, лифтов, перила, подъезды. Недостатка в дезинцифирующих средствах нет.

В преддверии православных праздников — Вербного воскресенья и Пасхи главам муниципальных образований поручили выработать решения по посещению кладбищ. "Мне нужно, чтобы вы своими действиями обеспечили режим, предотвращающий угрозу распространения вируса", — отметил Дмтрий Азаров.