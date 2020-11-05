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Общество

В Самаре отменены "футбольные маршруты" общественного транспорта

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением мэра Самары Елены Лапушкиной внесены изменения в утвержденный реестр пассажирских перевозок по регулируемым тарифам - исключены из реестра маршрутов общественного транспорта четыре автобуса и два трамвая.

Речь идет о трамваях № 6 и № 17 (они ходили до Самара Арены). Также это коснется автобуса № 33 от стадиона Самара Арены до ТЦ Мега, № 43 от стадиона до станции Кировская и автобусов № 80 от площади Революции до микрорайона Волгарь. Автобус №81 (от ЦАВ до Волгаря) оказался экономически невыгодным.

Перевозчики сами выразили желание отменить эти маршруты из-за низкого пассажиропотока. 

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