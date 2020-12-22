Сборная Самарской области по тхэквондо взяла "серебро" на чемпионате России

Самарская область стала серебряным призером чемпионата России по тхэквондо ГТФ. Сборная региона состязалась с 1400 спортсменами из 52 регионов страны.

С 16 по 20 декабря в Казани прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. Команда Самарской области завоевала второе место в общекомандном зачете, не дотянув до первого места (Краснодарский край) всего три балла.

По словам президента федерации тхэквондо ГТФ Самарской области, главного тренера сборных команд Валерия Беркова, соревнование было напряженным.

"Сначала предполагали, что многие регионы не привезут сильнейшие составы, но это оказалось не так. Москва, Чечня, Краснодарский край, Красноярская и Новосибирская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кировская область, Башкортостан, Татарстан выставили полные составы, да и остальные регионы приехали не пустые. Было с кем соревноваться", - прокомментировал он.