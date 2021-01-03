Боксер из Самарской области стартовал с победы на новогоднем турнире в Сочи

В субботу, 2 января, в Сочи стартовал новогодний турнир по боксу "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец". Зрители увидели поединки между командами Ибрагимова и Гассиева. В команде действующего боксёра-профессионала Мурата Гассиева выступил Павел Фёдоров, представляющий Самарскую область. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В весовой категории до 64 кг Павлу Фёдорову противостоял Андрей Кириченко из Санкт-Петербурга. У обоих за плечами успешный опыт выступления в олимпийском боксе — Кириченко становился призёром Чемпионата России в 2016 году, а Фёдоров — призёром ЧР-2019 и финалистом ЧР-2018.

Ход боя контролировал Павел Фёдоров, что отметили и судьи, отдавшие ему итоговую победу. Она стала вкладом самарца в общую победу команды Мурата Гассиева в первый день турнира. В следующий раз бойцы Гассиева выйдут в ринг 5 и 6 января. По итогам кругового турнира определятся две лучших команды, которые поборются в финале 8 января.